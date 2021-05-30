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Pakistan'da binler Filistin'e destek gösterisi için toplandı

Pakistan'ın Peşaver kentinde bir araya gelen binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Gösteride Filistin için pankartlar açılırken İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Asya 30.05.2021, 22:07
Pakistan'da binler Filistin'e destek gösterisi için toplandı

Cemaat-i İslami Partisi tarafından Peşaver'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisine binlerce kişi katıldı.

Filistin bayraklarının açıldığı eylemde göstericiler, ellerinde taşıdıkları pankartlarda Filistin ile dayanışma mesajları paylaştı, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Söz konusu parti daha önce de başkent İslamabad ve Karaçi'de Filistin ile dayanışma gösterileri düzenlemişti.

Kaynak: AA
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#pakistan #filistin #gösteri
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