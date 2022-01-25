Pakistan'da bir ilk

Pakistan'da erkek egemen hukuk sisteminde bir ilk gerçekleşti; Ayşe Malik Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi olarak göreve başladı. Ayşe Malik'in ataması Pakistan Cumhurbaşkanı Arfi Alvi tarafından geçen hafta onaylandı.

Başbakan İmran Khan sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylayarak Malik'e başarılar diledi. Dışişleri Bakanı Mahmut Kureyşi de Malik'in atamasını "Pakistan için büyük bir gün" olarak tanımladı.

Malik'in 2012 yılında seçildiği Pencap eyaleti Lahore Yüksek Mahkemesi'nden yeni görevine yükselmesi hayli tartışmalı geçti. Yargı komisyonunun dokuz üyesinin tavsiyesiyle seçilen Anayasa Mahkemesi üyeliği için beş üye destek verirken, dört üye karşı çıktı. Atama ile Malik'in göreve gelmesine teknik gerekçelerle karşı çıkan muhaliflerin susturulduğu yorumu yapılıyor.

Malik'in destekçileri ise atamanın ülkede başka kadınların da önünü açmasını umduğunu belirtiyor.

Ayşe Malik'in Anayasa mahkemesi Başkanı Gulzar Ahmet'le ant içmesi sırasında çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Senatör Sherry Rehman, fotoğrafın Pakistan'ın parlak, cesur ve yetenekli genç kadınları için vaat ve umut doluğunu belirti ve "Hayallerinizin peşinden koşun, değişim siz olun" diye yazdı.

Kaynak: Euronews