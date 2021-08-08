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Pakistan'da bombalı saldırı: 2 polis öldü

Belucistan'da motosiklete yüklenen bombanın patlatılması sonucunda 2 plisin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Asya 08.08.2021, 22:59
Pakistan'da bombalı saldırı: 2 polis öldü

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde motosiklete yerleştirilen bombanın polis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 2 polis hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Belucistan’ın başkenti Ketta şehrindeki Üniversite Bulvarı yakınında motosiklete yerleştirilen bomba devriyedeki polis aracının geçişi sırasında patlatıldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, 2 polis yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Patlamanın etkisiyle çevredeki bina ve araçlarda da hasar oluştu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bölgede Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu teröristler, sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA
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