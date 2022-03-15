Pakistan'da bombalı saldırı: 4 asker hayatını kaybetti
Belucistan eyaletinde meydana gelen bombalı saldırıda 4 askerin yaşamını yitirdiği, 10 askerin de yaralandığı aktarıldı.
Asya 15.03.2022, 17:36
Yerel basındaki haberlere göre, yetkililer, Sibi bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında yola yerleştirilen bombanın infilak ettiğini belirtti.
Saldırıda 4 asker öldü, 10 asker yaralandı.
Sibi'de 8 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısında 6 polis ölmüş, 28 kişi yaralanmıştı.
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