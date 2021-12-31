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Pakistan'da bombalı saldırı: 4 ölü

Pakistan'da düzenlenen bombalı terör eyleminde 4 kişi yaşamını yitirirken 14 kişi yaralandı.

Asya 31.12.2021, 01:58
Pakistan'da bombalı saldırı: 4 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Ketta şehrindeki Bilim Üniversitesinin yakınında patlama meydana geldi. Bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Belucistan Başbakanı Abdul Kuddüs Bizenjo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi.

Belucistan Başbakanı Bizenjo'nun Danışmanı Raza Langu da bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını ve teröristlerin sivilleri hedef aldığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA
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#pakistan #bombalı saldırı #belucistan
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