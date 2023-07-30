Pakistan'da bombalı saldırı, en az 40 ölü var

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan bombalı saldırıda, 40 kişi yaşamını yitirdi, 200'den fazla kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde, JUI-F mensuplarının düzenlediği kongreye bombalı saldırı gerçekleştirildi. Kongrenin düzenlendiği alanın içerisinde gerçekleşen saldırıda, 40 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı. Emniyet Müdürü Akhtar Hayat yaptığı açıklamada, saldırının bir canlı bomba tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Saldırıdaki patlama anı ise kongreye katılanlar tarafından anbean kayıt altına alındı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Afganistan'daki Taliban yönetimi saldırıyı kınadı.

KONGREYE KATILIM 500'ÜN ÜZERİNDEYDİ

Yetkililer, kongreye 500'ün üzerinde kişinin katıldığının tahmin edildiğini ve ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını belirtti. Sağlık görevlileri de bazı yaralıların durumunun ağır olduğuna işaret etti.

Durumu ağır olan yaralıların Peşaver'deki hastanelere kaldırılmaları için patlamanın yaşandığı Bajaur'a helikopterler gönderildi. Ölenler arasında JUI-F'nin bölgedeki üst düzey yöneticilerinin de bulunduğunu aktaran yetkililer, saldırıda ayrıca Geo News televizyonu kameramanının yaralandığını ve durumunun kritik olduğunu kaydetti. JUI-F lideri Fazlur Rahman ise yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, Başbakan Şahbaz Şerif'ten olayın soruşturulmasını istedi.