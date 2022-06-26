Pakistan'da çatışma: 2 asker ve 7 saldırgan öldü
Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybederken buna karşılık olarak 7 saldırgan etkisiz hale getirildi.
Asya 26.06.2022, 23:05
Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri Kuzey Veziristan'ın Gulam Han Kalle bölgesinde saldırganlara yönelik operasyon düzenledi.
Çıkan çatışmada 2 asker yaşamını yitirdi, 7 saldırgan etkisiz hale getirildi.
Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Dün, Kuzey Veziristan'ın Dossali bölgesinde 4 saldırgan etkisiz hale getirilmişti.
Kaynak: AA
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