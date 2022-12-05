Pakistan'da çatışma: 5 militan etkisiz hale getirildi, 1 asker öldü
Hayber Pahtunhva eyaletinde yaşanan çatışmada 5 militanın etkisiz hale getirildiği, 1 askerin ise hayatını kaybettiği aktarıldı.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışma çıktığı belirtildi.
Çatışmada 5 militanın etkisiz hale getirildiği, bir askerin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Militanların hangi örgüte üye olduklarına dair bilgi paylaşılmadı.
Terör örgütü Pakistan Talibanı'nın (TTP), Pakistan hükümeti ile ateşkesi sona erdirmesinin ardından ülke genelinde saldırılar arttı.
TTP, 28 Kasım'da sosyal medyadan, 10 Mayıs'ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 30 Kasım'da polis aracına yönelik intihar saldırısında biri polis, 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı TTP üstlenmişti.
İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, 1 Aralık'ta İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında, Pakistan'da artan terör faaliyetlerinin "alarm verici" olduğunu ancak durumun kontrol dışına çıkmadığını söylemişti.
Dün, Novşera şehrinin Irakabad bölgesinde devriyedeki polis aracına motosikletli TTP militanlarınca düzenlenen saldırıda 3 emniyet mensubu hayatını kaybetmişti.