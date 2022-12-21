Pakistan'da cezaevine operasyon: TTP üyesi 33 mahkum öldürüldü

Pakistan yönetimi, ülkede devam eden rehine krizine ilişkin açıklamada bulundu.

Savunma Bakanı Havaca Muhammed Asıf tarafından yapılan açıklamaya göre, Bannu'daki bir cezaevini ele geçiren Pakistan Talibanı (TTP) mahkumlarına operasyon düzenledi.

Çıkan çatışmada iki Pakistan askerinin öldüğünü belirten Bakan Asıf, cezaevini ele geçiren 33 mahkumun da öldürüldüğünü söyledi.

Asıf, rehinelerin durumuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmazken, olayın sona erdirildiğini ileri sürdü.

TTP bugün bölgede çatışmaların yaşandığını açıklamış ve ABD insansız hava araçlarının Pakistan yönetimine cezaevini geri alması için destek sağladığını savunmuştu.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva bölgesinde bulunan bir cezaevindeki TTP mahkumları geçtiğimiz gün ayaklanarak güvenlik güçlerini esir almıştı.

Bölgede çatışmalar ve müzakereler devam ediyordu.

Kaynak: Mepa News