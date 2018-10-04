Pakistan'da Çin nüfusu artıyor, halk tepkili

Pakistan'ın Gwadar limanı ile ünlü Belucistan şimdi Çinli çocuklar için Çince eğitim verecek ilkokul açıyor.

Çin - Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesinin giriş kapısı niteliğindeki Gwadar'a küçük bir Çin kasabası kurulma kararının ardından Belucistan'ın yeni seçilen Başbakanı Jam Kamal yetkililere Çince eğitimi için talimat verdi.

Bölgede Çin etkisinin artmaya başladığı bir dönemde Çince eğitim konusunda alınan bu karar, Gwadar'daki okullarda Çince'nin zorunlu dil haline dahi getirilebileceği iddialarını gündeme taşıdı. Belucistan'ın yerel sakinlerinin çocuklarının bile okula gitmekten mahrum oldukları için Beluci dilini bilmezken başlatılan bu proje eleştirilere maruz kaldı.

Beluc siyasi grupları Çin tarafından finanse edilen CPEC projesi için bölgeye yerleşen Çinlilerin zaman içinde artacağı ve kendilerinin azınlık olarak kalacağından endişe ediyor.

Bölgeye yerleşen Çinliler yerel muhaliflerle sert bir çatışma içine şimdiden girmiş durumda. Ağustos ayında Çinli mühendisleri taşıyan servis aracına yönelik düzenlenen saldırıda üç Çin uyruklu mühendis hayatnı kaybetmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 16:42