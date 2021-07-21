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Pakistan'da deprem oldu

Pencap eyaletinde bulunan Rajanpur kentine yakın bir bölgede yaşanan 5,2 şiddetindeki deprem, zeminin 39 kilometre altında gerçekleşti.

Asya 21.07.2021, 10:11
Pakistan'da deprem oldu

Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi, merkez üssü Rajanpur'un 37 kilometre kuzeydoğusu olan depremin yerin 39 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Yerel basındaki haberlerde, 5,2 büyüklüğündeki depremin Dera Gazi Han, Dajal ve Zahir Pir'de de hissedildiği belirtildi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin şu ana kadar bilgi verilmedi.

AA

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#deprem #pakistan
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