Pakistan'da eğitime hava kirliliği engeli

Ulusal basındaki haberlere göre Pencap eyaleti yönetimi, Lahor’daki hava kirliliği sebebiyle eğitime haftada 3 gün ara verileceğini duyurdu.

Söz konusu uygulama ikinci bir emre kadar bu şekilde devam edecek.

Pencap Başbakanı Parvez Elahi de Lahor ve diğer şehirlerde hava kirliliğiyle mücadele için “çevre acil durumu” ilan edileceğini açıkladı.

Hava kalitesinin değerlerini ölçen İsviçreli teknoloji şirketi IQAir tarafından paylaşılan verilere göre, Lahor’un hava kalitesi değeri 212 olarak kayda geçti. Bu değer, "çok sağlıksız" kategorisinde yer alıyor.

Şehirdeki hava kirliliği, ortalama bir insan için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kabul edilen seviyenin 32,3 kat üzerine çıktı.

DSÖ'nün şehirlerdeki hava kalitesi için hazırladığı rehber, PM 2,5 seviyelerinin (çapı 2,5 mikrometreden küçük olan ince partikül madde) metreküp başına 10 mikrogramın altında olması gerektiğini belirtiyor.