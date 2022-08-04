Pakistan'da el bombalı saldırı: 1 ölü

Ulusal basındaki haberlere göre, Ketta şehrinde işlek bir caddede Pakistan bayrağı satılan bir dükkana el bombasıyla saldırı düzenlendi.

Patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Ketta’da Turbat Stadyumu’nun dışında 30 Temmuz’da düzenlenen el bombalı saldırıda biri polis 4 kişi yaralanmıştı.