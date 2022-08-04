Pakistan'da el bombalı saldırı: 1 ölü
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde işlek bir caddede düzenlenen el bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre bir kişi ölürken 11 kişi yaralandı.
Asya 04.08.2022, 23:23
Ulusal basındaki haberlere göre, Ketta şehrinde işlek bir caddede Pakistan bayrağı satılan bir dükkana el bombasıyla saldırı düzenlendi.
Patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Saldırıyı üstlenen olmadı.
Ketta’da Turbat Stadyumu’nun dışında 30 Temmuz’da düzenlenen el bombalı saldırıda biri polis 4 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA
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