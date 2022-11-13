Pakistan'da eski eşini öldüren koca idama mahkum edildi

Ulusal basındaki haberlere göre, Ravalpindi Bölge Mahkemesi, Pakistan kökenli ABD vatandaşı eski eşi Vajiha Svati'yi mal tartışması sebebiyle öldüren Rizvan Habib’i ölüm cezasına çarptırdı.

Cinayete yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle Habib’in babası ile bir kişi de 7’şer yıl hapse mahkum edildi.

Habib, eski eşi Svati’yi mal tartışması sonucu geçen sene ekimde Ravalpindi’de öldürmüş ve cesedini Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Lakki Marvat şehrindeki evinin bahçesine gömmüştü.

Svati’den haber alınamaması sonucu ABD’li yetkililer yerel polisle bağlantıya geçmiş ve Rizvan Habib, Lakki Marvat’taki evinde yakalanmıştı.