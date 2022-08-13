Pakistan'da facia: 13 ölü, 5 yaralı

Geo News televizyonundaki habere göre, Rahim Yar Han şehrinde bir yolcu otobüsü yolda açılan geniş bir çukura düştü.

Bu sırada arkadan gelen kamyon ise otobüsün üzerine devrildi.

Yetkililer, kazada ilk belirlemelere göre 13 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.