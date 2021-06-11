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Pakistan'da feci kaza: Aşırı hızlanan otobüs devrildi

Pakistan'da yolcu otobüsünün aşırı hız nedeniyle devrilmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

Asya 11.06.2021, 10:29
Pakistan'da feci kaza: Aşırı hızlanan otobüs devrildi

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsünün aşırı hız sebebiyle devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, yetkililer, eyaletin Kuzdar bölgesinde bir yolcu otobüsünün aşırı hız nedeniyle devrildiğini belirtti.

Yetkililer, kazada ilk belirlemelere göre 18 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını kaydetti.

Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

AA

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#pakistan #kaza
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