Pakistan'da fırtına: 6 ölü

Pakistan'ın Sindh eyaletinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtınanın yol açtığı afet ve kazalarda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, gün içerisinde eyaletin çeşitli bölgelerinde görülen şiddetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Güçlü rüzgarlar, ağaçları köklerinden sökerken, bazı bölgelerde binaların çatıları uçtu ve evlerin duvarları yıkıldı.

Şiddetli fırtına ve yağmurun yol açtığı afet ve kazalarda Dadu, Novşero Feroz, Darya Han Mari ve Kandiaro bölgelerinde ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü.

Mirpur Mathelo bölgesinde ise bir evin duvarının yıkılması sonucu 8 kişi yaralandı.

Bazı yerlerde ise elektrik kesintileri yaşandı.