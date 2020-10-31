Pakistan'da Fransız ürünlerine boykot, Türk ürünlerine ilgi

Pakistan'ın başkenti İslamabad başta olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerindeki iş yerlerinde Fransız ürünlerine karşı boykot uygulayan Pakistanlılar, Fransa'nın resmi olarak özür dilemesine kadar boykotlarını sürdüreceklerini belirtti.

İslamabad’daki "D. Watson" isimli bir marketin müdürü Hafız Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fransa'da Peygamberimize yapılan saygısızlıktan ötürü ne kadar Fransız malı varsa bunları boykot etme kararı aldık. Fransa resmi olarak özür dilemezse biz bu boykota devam edeceğiz." dedi.

"Shaheen Chemistry" isimli mağazada çalıştığını belirten Navid Ahmed de "Fransızlar bizim Peygamberimizin karikatürünü çizdiler. Biz de tüm şubelerimizde Fransa'nın ürünlerini boykot ediyoruz. Yaptıkları saygısızlık için özür dilemezlerse Fransa'nın hiçbir ürününü satın almayacağız ve satmayacağız." ifadesini kullandı.

"Punjab Cash&Carry" marketler zincirinin Üst Yöneticisi (CEO) Samiullah Han, "Birkaç gün önce bildiğiniz üzere Fransa çok büyük bir saygısızlık yaptı ve biz de bütün marketlerimizde Fransa'nın ürünlerini boykot etme kararı aldık. Fransa tarafından bir özür açıklaması yapılmazsa boykota devam edeceğiz." diye konuştu.

Boykotla birlikte Türk ürünlerine yoğun ilgi

Öte yandan, Fransız ürünlerine boykot uygulayan bazı marketlerde Türk mallarının bulunduğuna dair afişler asıldı.

Han, "İslamabad’ın en büyük 5'inci marketiyiz. 18 şubemiz var. 'Diriliş Ertuğrul' dizisi Pakistan'da çok meşhur. Bu vesileyle Türkiye ile kardeşliğimiz daha da arttı ve Türk ürünlerine yoğun ilgi oluştu. Biz de Türk ürünlerini marketlerimizde tanıtmaya başladık. Türk ürünleri zaten kaliteli ve markalı ürünler." dedi.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin öldürülmesinin ardından Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ve Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerinin kamu binalarının duvarlarına yansıtılması, İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu.

Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Kaynak: AA