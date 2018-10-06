Pakistan'da 'Hesap Verme Bürosu' kime hesap verecek?

Pakistan'da ana muhalefet partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) lideri Şahbaz Şerif'in tutuklanmasına tepki gösteren muhalif partiler Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklanmasını eleştirdi.

Meclis Başkanı Asad Kaiser'e meclisi toplama çağrısı yapan PML-N Sözcüsü Serdar Ayaz Sadık, parlamentonun üst kanadı senatonun ana muhalefet lideri Raja Zaferül Hak ve İslam Ulema Camiası partisinden (JUİ-F) Mevlana Abdul Gafur Hayderi, Kaiser'le görüşmelerinin ardından basına açıklama yaptı.

Kaiser'in 14 gün içinde meclisi toplayacağını söyleyen Sadık, tutuklamanın zamanlamasına dikkati çekti. Kaiser, "PML-N siyasi bir intikam operasyonunun hedefi haline gelmiş durumda. Hükümet, rakiplerine karşı NAB'ı kullanıyor. Bazı bölgelerde seçimlerin yenilenmesinden önce hükümet, halkın iradesini çalmaya çalışıyor." diye konuştu.

Hesap Verme Bürosu kime hesap verecek?

NAB'ın hükümetin emirleriyle hareket ettiğini iddia eden Sadık, "Hesap Verme Bürosu kime hesap verecek?" diye sordu.

JUİ-F üyesi Hayderi ise tutuklama kararını "utanç verici" olarak değerlendirerek, "Muhalefet partileri bu karar karşısında sessiz kalmayacaktır." diye konuştu.

Hedef siyasetçiler

Meclisteki üçüncü parti olan Pakistan Halk Partisi (PPP) üyesi Hurşid Şah, Şerif'in tutuklanmasını "parlamentoya hakaret" olarak değerlendirerek, Şerif'in, kendisine karşı yürütülmesine rağmen yolsuzluk soruşturmasını yapan NAB'a yardımcı olduğunu söyledi.

JUİ-F lideri Mevlana Fazlurrahman ise yaptığı açıklamasında "NAB, eski bir diktatör (Pervez Müşerref) tarafından kuruldu ve tek amacı siyasetçileri hedef almaktır." yorumunda bulundu.

Ana muhalefet liderinin tutuklanmasının 1985 yılından beri ilk kez gerçekleştiğini söyleyen Fazlurrahman, "Şerif'in tutuklanması politikacılara bir mesajdır." dedi.

Pakistan'ın önde gelen İslami partilerinden Cemaat-i İslami Pakistan (JI) lideri Siracül Hak da, Panama Belgeleri'nde adı geçen tüm Pakistanlıların soruşturulmasını talep ederek, "NAB, Şerif kardeşlerden sonra kalan 436 yolsuzluk ve kara para aklama davaları için harekete geçmeli." ifadelerini kullandı.

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Şerif'le ilgili soruşturmanın kendi hükümetleri kurulmadan önce başladığını söyleyerek, "Hükümetimiz sadece soruşturmayı yürütenlerin karşılaştığı engelleri kaldırmıştır. Yolsuzluklar karşısında daha fazla adım atılacak ve gelecek günlerde daha fazla gözaltılar olacaktır." diye konuştu.

Pencap eyalet başbakanı olduğu 2013-2018 yılları arasında eyalete temiz su sağlamak amacıyla kurulan Saaf Pani şirketi üzerinden yolsuzluk yaptığı iddia edilen Şerif, 5 Ekim tarihinde gözaltına alınmıştı.

Şerif, Aşiana-i İkbal konut projesini iptal ettirerek Pencap eyaletini zarara uğrattığı iddiasıyla hakkında açılan davayla bağlantılı tutuklanmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net