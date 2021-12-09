Pakistan'da ilk kez Omicron varyantı görüldü
Pakistan, ülkede ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu.
Asya 09.12.2021, 09:07
Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, Karaçi'de yurt dışı seyahat geçmişi bulunan Pakistanlı bir kadında Omicron varyantının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, 65 yaşındaki kadının Kovid-19 aşısı olmadığı ve temasta bulunduğu kişilerin tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Kaynak: AA
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