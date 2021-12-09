Pakistan'da ilk kez Omicron varyantı görüldü

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, Karaçi'de yurt dışı seyahat geçmişi bulunan Pakistanlı bir kadında Omicron varyantının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 65 yaşındaki kadının Kovid-19 aşısı olmadığı ve temasta bulunduğu kişilerin tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.