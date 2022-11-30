Pakistan'da kömür madeninde patlama: 9 işçi hayatını kaybetti

Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin Orakzai bölgesinde bir kömür madeninde metan gazı patladı.

Patlama sonucu madendeki 9 işçi yaşamını yitirdi, 4 işçi yaralandı.

Patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan Şahbaz Şerif taziye mesajı yayımladı.

Pakistan'daki kömür madeni endüstrisinde güvenlik standartlarının yaygın olarak ihlal edilmesi, çok sayıda ölümlü kazaya yol açıyor.