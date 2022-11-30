Pakistan'da kömür madeninde patlama: 9 işçi hayatını kaybetti
Hayber Pahtunhva eyaletinde bir kömür madeninde yaşanan patlamada 9 işçinin yaşamını yitirdiği, 4'ünün ise yaralandığı aktarıldı.
Asya 30.11.2022, 23:16
Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin Orakzai bölgesinde bir kömür madeninde metan gazı patladı.
Patlama sonucu madendeki 9 işçi yaşamını yitirdi, 4 işçi yaralandı.
Patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan Şahbaz Şerif taziye mesajı yayımladı.
Pakistan'daki kömür madeni endüstrisinde güvenlik standartlarının yaygın olarak ihlal edilmesi, çok sayıda ölümlü kazaya yol açıyor.
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