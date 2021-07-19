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Pakistan'da korkunç kaza: Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı

Pencap eyaletinde meydana gelen kazada 28 kişinin öldüğü, 40 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Hayatını kaybedenlerin arasında kadın ve çocukların da bulunduğu belirtildi.

Asya 19.07.2021, 09:56 19.07.2021, 10:38
Pakistan'da korkunç kaza: Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı

Pakistan’ın Pencap eyaletinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 28 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, yetkililer, Pencap'ın Dera Gazi Han kasabasında otobüs ile kamyonun çarpıştığını belirtti.

Kazada ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 28 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı kaydedildi.

AA

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#pakistan #kaza
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