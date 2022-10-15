Pakistan'da korkunç olay! 500'ün üzerinde ceset hastane çatısında çürümeye terk edildi

Olay, Pakistan'ın Pencap bölgesine bağlı Multan şehrinde yaşandı.

Multan şehrindeki Niştar Hastanesi'nin çatısında 500'ü aşkın ceset çürümeye terk edilmiş olarak bulundu.

Cesetlerin çeşitli yerlerini yabani kuşların yediği ve çoğu cesedin çürüdüğü görüldü.

Bazı cesetlerden organların çıkarıldığı ifade edildi.

Olayın soruşturulması için komisyon kurulurken, cesetlerin kime ait olduğu bilinmiyor.

İslamabad hükümetinin muhalifleri, cesetlerin zorla kaybedilen rejim karşıtlarına ve Pakistan Talibanı gibi grupların mensuplarına ait olduğunu düşünüyor.

Pakistan Talibanı da konuya ilişkin bir açıklama yayınladı.

TTP Sözcüsü Muhammed Horasani tarafından yapılan açıklamada, bu olayın münferit bir olay olmadığı ve İslamabad yönetiminin genel tutumunu yansıttığı kaydedildi.

Açıklamada, Belucistan'da Pakistan tarafından öldürülen sivillerin gömüldüğü çok sayıda toplu mezar bulunduğuna da atıf yapıldı.

Mepa News