Pakistan'da medreseye saldırı

Pakistan emniyet güçlerinin yerel medyayla paylaştığı bilgilere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinde Hangu kentinin Aşağı Orakzai bölgesindeki medresenin kapısına bırakılan bombanın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti.

35 kişinin de yaralandığını belirten güvenlik güçleri, yaralıların Kohat başta olmak üzere çevre illerdeki hastanelere kaldırıldığını duyurdu.

Bölge güvenlik güçleri tarafından güvenlik çemberine alındı.

Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Ülkede son zamanlarda terör eylemlerinin azaldığı gözlemlenmişti. Medrese saldırısı sonrasında bir dizi eylemin gerçekleşmesinden endişe ediliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net, AA