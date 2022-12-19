Pakistan'da militanlar polis merkezini ele geçirdi, güvenlik güçlerini rehin aldı

Ulusal basındaki haberlere göre, Bannu Terörle Mücadele Merkezi, burada gözaltında tutulan militanlar tarafından ele geçirildi.

Çıkan çatışmada polis merkezindeki iki polisi yaralayan militanlar, diğer emniyet mensuplarını da rehin aldı.

Yetkililer, rehinelerin kurtarılması için operasyon başlatıldığını, militanların Afganistan’a güvenli geçiş istediğini açıkladı.

Polis merkezinde yaklaşık 15 militanın bulunduğu ve 6-7 kişiyi rehin aldıkları belirtiliyor.

Militanların hangi örgüte mensup oldukları belirsizliğini koruyor.

Terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP), 28 Kasım'da sosyal medyadan, 10 Mayıs'ta İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve militanlarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.

Örgüt, o tarihin ardından güvenlik güçlerine saldırılarını yoğunlaştırmıştı.