Pakistan'da militanlarla çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir bölgede gizlenen militanlarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı, 2 militan etkisiz hale getirildi.

Polis Sözcüsü İmtiyaz Han, yaptığı açıklamada, Afganistan sınırına yakın Çilas bölgesinde bir eve baskın düzenleyen güvenlik güçleriyle militanlar arasında şiddetli çatışma çıktığını belirtti.

Han, çatışmada 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 4’ünün yaralandığını ve 2 militanın da etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ölen militanların hangi örgüte üye olduklarına dair bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, bölgede Pakistan Talibanı'nın (TTP) etkili olduğu belirtiliyor.

TTP'ye yönelik askeri operasyonlarda 2014 yılından bu yana 5 binden fazla militan etkisiz hale getirilirken, hava saldırısı, çatışma ve kara mayınlarının patlaması sonucu 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.

Pakistan, yasa dışı TTP militanlarının Afganistan’da kendilerine güvenli bölgeler bulduğunu öne sürüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Analitik Destek ve Yaptırımları İzleme Ekibi tarafından 26 Temmuz’da yayımlanan raporda, Afganistan'da gizlenen 6 binden fazla Pakistanlı militanın çoğunun TTP mensubu olduğu vurgulanmıştı.

Afganistan-Pakistan sınırı, Veziristan ve Aşiretler Bölgesi'nde etkili olan TTP, 2007 yılında 13 örgütün birleşmesiyle kuruldu.

Örgüt kendisine amaç olarak Pakistan'da şeriat hükümlerini uygulamayı ve ABD'nin Afganistan operasyonuna karşı çıkmayı belirledi.

TTP, 2008'de Pakistan tarafından yasaklı örgüt olarak belirlendi, 2014'te başlayan Zarb-e Azb askeri operasyonuyla da Pakistan sınırları dışına çıkarıldı.

Kaynak: AA