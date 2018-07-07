Pakistan'da mitinge bombalı saldırı: Yaralılar var

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Pakistan'da Muttahida Meclis-i Amal Partisi (Birleşik Eylem Konseyi - MMA) milletvekili adayı Malik Şirin Han'ın mitingi sırasında meydana gelen patlamada Han dahil 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polis yetkilisi Hurram Raşid yaptığı açıklamada, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Bannu şehrinde milletvekili adayı Malik Şirin Han'ın mitingi sırasında motosiklete yerleştirilmiş bombanın patlatıldığını söyledi.

Raşid, hedefin milletvekili adayının aracı olduğunu belirterek, "Kendisiyle birlikte yaralanan 7 kişi Bannu Hastanesine götürüldü. Şans eseri Han'ın sağlık durumu iyi." dedi.

MMA Genel Başkanı Mevlana Fazlurrahman ve Cemaat-i İslami lideri Siraj-ul Hak, saldırıyı kınayan açıklamalar yayımladı. Fazlurrahman açıklamasında, adayların güvenliği için seçim kurullarının gerekli önlemleri alması çağrısı yaptı.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2018, 13:23