Pakistan'da ordunun başına yeni isim gelecek

Ulusal basındaki haberlere göre, yeni Kara Kuvvetleri Komutanı, Anayasa gereğince Başbakan Şahbaz Şerif'in tavsiyesi üzerine Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin onayıyla atanacak.

Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asif, hükümet, koalisyon ortakları ve ordu arasında görüşme sürecinin tamamlandığını, atama sürecinin bugün başlayacağını belirtti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Bacva, 29 Kasım'da emekli olacak. Kaynaklar, Bacva'nın emekli olmasından 2 gün önce ordunun başındaki yeni ismin belirleneceğini aktarıyor.

Bacva, 29 Kasım 2016'da göreve gelmişti. Bacva'nın görev süresi 2019'da İmran Han hükümeti döneminde uzatılmıştı.

Hükümet, Cumhurbaşkanı Alvi'den atama konusunda herhangi bir sorun çıkarmamasını talep etti.

Dawn gazetesindeki haberde, Alvi'nin atama kararını 25 gün boyunca bekletebileceği belirtildi.

- Görev süresi 3 yıl

Mevcut durumda adaylar arasında Korgeneral Asım Munir, Korgeneral Sahir Şamşad Mirza, Korgeneral Azhar Abbas, Korgeneral Numan Mahmud, eski Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkanı Korgeneral Faiz Hamid ve Korgeneral Muhammed Amir bulunuyor. Bu 6 isimden biri, yapılacak atama sonrası 3 yıllığına ordunun başında olacak.

Pakistan’da Genelkurmay Başkanı, prensipte silahlı kuvvetlerin en yüksek rütbeli subayı. Bununla birlikte Genelkurmay Başkanlığı başlıca askeri danışma organı görevini yürütüyor ve kuvvet komutanlıkları arasındaki iletişimi koordine ediyor. Muharip kuvvetler üzerinde operasyonel yetkisi bulunmuyor.

Pakistan Silahlı Kuvvetlerinde ordunun kuvvet komutanlıklarına komuta eden, operasyonel yetkiye ve kontrole sahip olan kişi Kara Kuvvetleri Komutanı. Bu açıdan Kara Kuvvetleri Komutanı, Pakistan ordusunun başındaki isim olarak biliniyor.