Pakistan'da otobüs ve tırın çarpıştı: 17 kişi öldü
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde otobüs ve tırın çarpıştığı kazada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 kişi yaşamını yitirdi.
Asya 03.02.2023, 14:22
Ulusal basındaki haberlere göre, Lakki Marvat'tan Peşaver'e doğru giden yolcu otobüsü Kohat bölgesinde tırla çarpıştı.
Kazada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'da zayıf yol altyapısı ve trafik kurallarının önemsenmemesi sebebiyle sıklıkla ölümcül trafik kazaları yaşanıyor.
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