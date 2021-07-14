Pakistan'da patlama: 10 ölü, 39 yaralı
İnde baraj işçilerinin bulunduğu otobüsün yakınında patlama oldu. İlk belirlemelere göre 2'si asker, 4'ü yabancı uyruklu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin ise yaralandığı patlamada ölen yabancıların, barajın yapımında çalışan Çinli mühendisler olduğu kaydedildi.
Asya 14.07.2021, 10:16
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir otobüsün yakınında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2'si asker, 4'ü yabancı uyruklu 10 kişi hayatını kaybetti, ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, Yukarı Kohistan bölgesinde yapımı süren Dasu Barajı'nda çalışan işçileri taşıyan bir otobüsün yakınında patlama meydana geldi.
Patlamada ilk belirlemelere göre 2'si asker, 4'ü yabancı uyruklu 10 kişi yaşamını yitirdi, 39 kişi yaralandı.
Olayda hayatını kaybeden yabancıların, barajın yapımında çalışan Çinli mühendisler olduğu belirtildi.
Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA
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