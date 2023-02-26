Pakistan'da pazar yerine bombalı saldırı: En az 5 ölü

Ulusal basındaki haberlere göre, yetkililer, eyaletin Barkhan bölgesinde park halindeki motosiklete yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını bildirdi.

Pazar alanında düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Belucistan'da ayrılıkçı hareketler onlarca yıldır faaliyet gösteriyor

Pakistan'ın en büyük eyaleti Belucistan, aynı zamanda ülkede yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge.

Eyalet, onlarca yıldır İslamabad yönetimiyle savaşan ayrılıkçı hareketlerin de merkezi konumunda.

İsyancılar, yöre halkının Belucistan'ın zengin yer altı kaynaklarından adil şekilde faydalanamadığını savunuyor.