Pakistan'da petrol tankeri ile yolcu otobüsü çarpıştı: 24 ölü

Ülkenin güneyindeki Sindh eyaletinde bulunan Karaçi'den Belucistan'ın Panjgur bölgesine giden ve 40 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü, karşı yönden gelen petrol tankeriyle çarpıştı.

Pakistan basınında yer alan bilgilere göre, polis yetkilisi Ağa Ramazan Ali, kazada ilk belirlemelere göre 24 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5'i ağır olmak üzere 16 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ali, bölgedeki hastanelerin kapasitesinin yetersiz olması dolayısıyla yaralıların Karaçi'ye taşındığını ancak yeterli ambulans bulunmadığı için gecikmeler yaşandığını ifade etti.

Kazanın ardından tankerdeki petrolün de yayılmasıyla iki araç yanmaya başladı.

Kurtarma çalışmaları sürüyor

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın söndürme ve yaralıları kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Ülkede ağustos ayında da bir yolcu otobüsüyle tanker çarpışmış, kazada 18 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA