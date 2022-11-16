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Pakistan'da polis aracına silahlı saldırı: 6 ölü

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde devriyedeki polis aracına silahlı saldırı düzenlendi.

Asya 16.11.2022, 09:56
Pakistan'da polis aracına silahlı saldırı: 6 ölü

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde devriyedeki polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 6 emniyet mensubu yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Dadivala ilçesinde devriyedeki polis aracına motosikletli militanlar tarafından silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 6 polis hayatını kaybetti.

Emniyet güçleri, saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

#pakistan #silahlı saldırı
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