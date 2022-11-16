Pakistan'da polis aracına silahlı saldırı: 6 ölü
Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde devriyedeki polis aracına silahlı saldırı düzenlendi.
Asya 16.11.2022, 09:56
Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde devriyedeki polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 6 emniyet mensubu yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Dadivala ilçesinde devriyedeki polis aracına motosikletli militanlar tarafından silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda 6 polis hayatını kaybetti.
Emniyet güçleri, saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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