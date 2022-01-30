Pakistan'da rahiplerin bulunduğu araca silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Polis yetkilileri, saldırganların, Peşaver kentinde 3 rahibin bulunduğu otomobile silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı.

Saldırıda 75 yaşındaki rahip William Siraj'ın hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, otomobildeki diğer iki rahipten birinin yaralandığını, diğerinin durumunun iyi olduğunu söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.