Pakistan'da rahiplerin bulunduğu araca silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Pakistan'ın kuzeyinde bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. İçinde rahiplerin bulunduğu öğrenilen otomobildeki bir rahip silahlı saldırıda yaşamını yitirirken, bir diğeri yaralandı.
Asya 30.01.2022, 21:21
Polis yetkilileri, saldırganların, Peşaver kentinde 3 rahibin bulunduğu otomobile silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı.
Saldırıda 75 yaşındaki rahip William Siraj'ın hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, otomobildeki diğer iki rahipten birinin yaralandığını, diğerinin durumunun iyi olduğunu söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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