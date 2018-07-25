Pakistan'da seçim merkezine bombalı saldırı, 31 ölü

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Pakistan'ın Ketta kentinde oy kullanma merkezi dışında meydana gelen patlamada 31 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Belucistan'ın başkenti Kuetta'da intihar saldırısı düzenlemek üzere oy kullanma merkezine girmek isteyen bir kişinin, güvenlik görevlileri tarafından engellenince üzerindeki patlayıcıları infilak ettirdiğini bildirdi. Seçmenlerin oluşturduğu uzun kuyruk yakınında düzenlenen saldırıda 31 kişinin öldüğü belirtildi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2018, 12:14