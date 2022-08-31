Pakistan'da sel bölgelerindeki 5 milyon kişi salgın riskiyle karşı karşıya

Ulusal basındaki haberlere göre, uzmanlar, selin etkili olduğu Sindh, Belucistan, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde halkın ishal, kolera, mide ve bağırsak iltihabı, tifo ve vektörel hastalıklara yakalanabileceği konusunda uyarı yaptı.

Uzmanlar, ülkede 33 milyondan fazla kişinin muson yağmurları ve sonrasında oluşan sellerden etkilendiğine işaret ederek, 5 milyon kişinin gelecek 4-12 haftada su yoluyla taşınan, vektörel salgın hastalığa yakalanacağının tahmin edildiğini belirtti.

Selin etkilediği bölgelerde temiz içme suyunun bulunmadığına işaret eden uzmanlar, önlem alınmadığı takdirde çok sayıda çocuk ve yetişkinin ölebileceğini aktardı.

Uzmanlar, sel bölgelerinde halkın tifo ve koleraya karşı aşılanması gerektiğini vurgulayarak sıtmayı önleyici ilaçların da vektörel hatalıkları önleyebileceğini kaydetti.

Yılan ve köpek ısırığı vakaları

Sindh, Belucistan ve Hayber Pahtunhva'dan yüzlerce yılan ve köpek ısırığı vakaları geldiğine işaret eden uzmanlar, yetkililerden yılan ısırıklarına karşı panzehir ve kuduz aşısı üretmelerini talep etti.

Uzmanlar, bir salgın hastalığın önlenebilmesi için başlangıçta 4,5 milyon dolar civarında ilaç ve tıbbi malzeme tedariki gerektiğine işaret ederek hayırseverlerden, vatandaşlardan ve yardım kuruluşlarından destek istedi.

Öte yandan, yetkililer ve yardım kuruluşlarında çalışanlar, selin etkilediği bölgelerde çok sayıda kişinin su yolu ile taşınan hastalıklardan şikayetçi olmaya başladığını belirtti.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle 1162 kişi ölmüş, 33,4 milyon kişi sellerden etkilenmişti.