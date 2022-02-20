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Pakistan'da şiddet: 6 ölü

Pakistan'da güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çıkan çatışmada 1 asker hayatını kaybederken 5 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Asya 20.02.2022, 20:01
Pakistan'da şiddet: 6 ölü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çıkan çatışmada 1 asker hayatını kaybetti, 5 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, eyaletin Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik kuvvetleriyle saldırganlar arasında çıkan çatışmada 1 asker yaşamını yitirdi, 5 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA
#pakistan #Çatışma
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