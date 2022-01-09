Pakistan'da şiddetli yağışın yol açtığı afet ve kazalarda 13 kişi öldü
Pakistan’ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde kar ve şiddetli yağış etkili oldu. Yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 13 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.
Asya 09.01.2022, 12:12
Pakistan’da Hayber Pahtunhva'nın çeşitli bölgelerinde kar ve şiddetli yağmur nedeniyle yollar çöktü, çok sayıda ev yıkıldı.
Kar ve yağmurun yol açtığı afet ve kazalarda Upper Dir’de 6, Hayber’de 3 ve Mardan’da bir kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.
Belucistan'ın Uthal bölgesinde de şiddetli yağmur sebebiyle bir evin çatısının çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Kar ve şiddetli yağmurun etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Murree şehrinde dün, yoğun kar yağışı sebebiyle araçlarında mahsur kalan 23 kişi donarak hayatını kaybetmişti.
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