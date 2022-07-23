Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor
Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 290'a çıktı. Yaralı sayısı ise 284.
Asya 23.07.2022, 19:09
Ülke genelinde haziranın ortasından bu yana etkili şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.
Ülkenin çeşitli şehirlerinde toplamda 9 binin üzerinde ev yıkılırken, çok sayıda köprü ve otoyol hasar gördü.
Yetkililer, şiddetli yağışlar sebebiyle son 5 haftada Belucistan’da 99, Sindh’te 70, Hayber Pahtunhva’da 61 ve Pencap eyaletinde 60 kişinin yaşamını yitirdiğini ve toplamda 284 kişinin yaralandığını açıkladı.
Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.
Kaynak: AA
30
açık
Günün Anketi Tümü