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Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor

Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 290'a çıktı. Yaralı sayısı ise 284.

Asya 23.07.2022, 19:09
Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor

Ülke genelinde haziranın ortasından bu yana etkili şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Ülkenin çeşitli şehirlerinde toplamda 9 binin üzerinde ev yıkılırken, çok sayıda köprü ve otoyol hasar gördü.

Yetkililer, şiddetli yağışlar sebebiyle son 5 haftada Belucistan’da 99, Sindh’te 70, Hayber Pahtunhva’da 61 ve Pencap eyaletinde 60 kişinin yaşamını yitirdiğini ve toplamda 284 kişinin yaralandığını açıkladı.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Kaynak: AA
#pakistan #şiddetli yağışlar
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