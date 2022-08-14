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Pakistan'da silahlı saldırılar: 4 asker öldü

Pakistan'ın Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda 4 asker yaşamını yitirdi.

Asya 14.08.2022, 18:39
Pakistan'da silahlı saldırılar: 4 asker öldü

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Dir bölgesinde güvenlik kuvvetlerine yönelik bombalı saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi.

Belucistan'ın Host bölgesinde ise güvenlik noktasına saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 2 asker öldü.

Pakistan ordusu, saldırıları kimin düzenlediğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Kaynak: AA
#pakistan #silahlı saldırı
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