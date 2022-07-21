Pakistan'da siyasi durumun ekonomi üzerindeki etkisi devam ediyor

Dawn gazetesindeki habere göre, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri Han’ın 17 Temmuz’da Pencap’ta 20 sandalye için düzenlenen ara seçimleri kazanmasının ardından Pakistan rupisi yüzde 8’in üzerinde değer kaybetti.

Ülkenin yerel para birimi rupi, dolar karşısında 15 Temmuz’da 210,85’ten (16,53 Türk lirası) işlem görürken, Pencap’taki seçimlerin ardından bugün 228’e (17,87 Türk lirası) yükseldi.

Pakistan Döviz Birliği Başkanı Malik Bostan, rupinin değer kaybını doların uluslararası pazarlardaki yükselişine ve ülkedeki "siyasi kaosa" bağladı.

Ülkedeki siyasi kaosun yatırımcıları huzursuz ettiğini belirten Bostan, “Yatırımcılar, endişeli ve bu sebeple gerekli olmadığı halde piyasadan dolar alıyor. Bu durum da doların yükselmesine yol açıyor.” dedi.

Bostan, Uluslararası Para Fonundan (IMF) alınacak 1,17 milyar dolarlık kredinin bir an önce serbest bırakılması için IMF ile müzakere etmesi konusunda hükümete çağrıda bulundu.

Başbakan Şahbaz Şerif, kötüleşen ekonomik durum sebebiyle bugün Bakanlar Kurulu'nu toplayacağını duyurdu.

Pakistan, IMF ile 14 Temmuz'da 1,17 milyar doların serbest bırakılması konusunda anlaşma yapmıştı. Söz konusu kredinin serbest bırakılması için IMF Guvernörler Kurulu’nun onayı gerekiyor. Kurulun da ağustosta toplanacağı belirtiliyor.

Pakistan’ın Pencap eyaletinde 17 Temmuz'da 20 sandalye için dün düzenlenen ara seçimleri, eski Başbakan Han’ın partisi önde bitirmişti. PTI, 20 sandalyeden 15’ini kazanmıştı.

İmran Han'ın seçimleri kazanmasının ardından yaptığı "erken seçim" çağrısı, erken seçim tartışmalarını alevlendirmişti.

Demir Yolları Bakanı Khavaja Saad Rafik, 19 Temmuz'da yaptığı açıklamada, hükümetin süresi dolana kadar görevde kalacağını belirterek, PTI lideri Han'ın yaptığı erken seçim çağrısını reddetmişti.

Pakistan’da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.