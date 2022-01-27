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Pakistan'da teröristlerle çatışma

Pakistan'da teröristlerle çıkan çatışmada 10 askerin ve 1 militanın öldüğü bildirildi.

Asya 27.01.2022, 23:19
Pakistan'da teröristlerle çatışma

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 10 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, eyalete bağlı Kech bölgesinde teröristlerin ordu güçlerine saldırısı sonucu çatışma yaşandığı, 10 asker ile 1 militanın öldüğü belirtildi.

Saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bölgede Belucistan Kurtuluş Ordusu mensubu teröristler, sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
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#pakistan #Çatışma
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