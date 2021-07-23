Pakistan'da trafo patladı: 6 ölü
Pakistan'ın Sindh eyaletinin Haydarabad şehrinde yeni bir trafonun kurulumu sırasında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Asya 23.07.2021, 14:19
Pakistan'ın Sindh eyaletinin Haydarabad şehrinde yeni bir trafonun kurulumu sırasında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, Haydarabad Elektrik Şebekesi Şirketi tarafından Latifabad ilçesinde son 2 haftadır yaşanan elektrik kesintisi sebebiyle yeni bir trafo kurulumu gerçekleştirildiği sırada patlama meydana geldi.
Patlamada 6 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.
Patlama nedeniyle çevredeki ev ve araçlar da zarar gördü.
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