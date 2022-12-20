Pakistan'da TTP mahkumları cezaevinin kontrolünü ele geçirdi

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva bölgesinde bulunan bir cezaevindeki mahkumlar ayaklanarak güvenlik güçlerini esir aldı.

Yerel kaynaklar, mahkumların pazar günü Hayber-Pahtunhva'ya bağlı Bannu ilinde yer alan "terörle mücadele polis gözaltı merkezinin" kontrolünü ele geçirdiğini ve güvenlik görevlilerini esir aldığını bildirdi.

Ayaklanan mahkumların TTP mensupları olduğu ifade edildi.

Bölgenin konumu:

Ulusal basına yansıyan haberlere göre mahkumlar, sorgulandıkları sırada polislerin silahlarını almayı başardı ve merkezdeki birçok tutukluyu serbest bıraktı.

Pakistan güvenlik güçlerini rehin alan mahkumların Veziristan'a güvenli bir şekilde geçmelerine izin verilmesini talep ettiği bildirildi.

Kaynaklara göre mahkumlar, rehinelerin güvenli tahliyelerini sağlamadığı takdirde rehin alınan güvenlik güçlerini öldürmekle tehdit etti.

Söz konusu olayı Pakistan Talibanı (TTP) üstlendi.

TTP Sözcüsü Muhammed Horasani tarafından yapılan açıklamada, rehinelerin Veziristan bölgesine geçmesi izin verilmesinin talep edildiği, "aksi takdirde olacaklardan Pakistan ordusunun sorumlu olacağı" kaydedildi.

Bununla birlikte saldırının Afganistan ile bağlantılı olduğu iddiaları ise yalanlandı.

Pakistan özel kuvvetleri, rehine krizi sonrasında güvenlik önlemlerinin yüksek olduğunun ifade edildiği merkezi kuşatma altına aldı.

Kuşatma sonrasında merkezin kontrolünü ele geçirmeye çalışan Pakistan güçleri ile mahkumlar arasında meydana gelen çatışmada en az 2 polis memurunun öldürüldüğü, aralarında bir Pakistan ordu personelinin de bulunduğu birçok Pakistan güvenlik güçleri mensubunun yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan Pakistan yönetimi ile cezaevinin kontrolünü ele geçiren mahkumlar arasında müzakerelerin devam ettiğini ifade ediyor.

Pakistanlı yetkililerin mahkumların taleplerini reddettiği ve taraflar arasındaki görüşmelerde gelişme kaydedilemediği bilgisi de bölgeden aktarılan haberler arasında.

Mepa News