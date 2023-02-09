Pakistan da Türkiye'deki depremzedeler için seferber oldu

Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Şerif, toplumun tüm kesimlerine çağrıda bulunarak, "Türkiye’deki kardeşlerimiz için içtenlikle yardım bağışında bulunun. Türk halkına onlarla birlikte olduğumuz mesajını vermeliyiz." dedi.

Şerif, eğitim, din işleri, maliye, ticaret ve ekonomi bakanlıklarına ve eyalet hükümetlerine ülke genelindeki yardım kampanyasına cansiperane katılmaları için direktif verirken, ticaret odaları, endüstri ve iş dünyası, hayırseverler, kanaat önderleri ve eğitim kurumlarının da bu kampanyanın bir parçası olması gerektiğini vurguladı.

Yardımların takibi için Bakanlar Kurulu Komitesi oluşturuldu

Öte yandan, Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Şerif, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için toplanan bağış ve ayni yardımların kontrolü için Bakanlar Kurulu Komitesi oluşturdu.

Komite içerisinde kritik bakanlıkların yanı sıra Türkiye ve Suriye’nin İslamabad Büyükelçileri de yer alıyor.

Komite, depremden etkilenen Türkiye ve Suriye’ye zamanında yardımların ulaştırılmasını sağlamak için her gün bir araya gelecek.

Öte yandan Şerif, Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı’na (NDMA) tüm eyaletlerde ayni yardımların toplanması için merkezler oluşturması talimatını verdi.

Șerif, içerisinde çadır, battaniye, ilaç ve diğer temel yaşam malzemelerinin bulunduğu tır konvoyunun da yakında Türkiye’ye doğru yola çıkacağını aktararak, üniversite ve diğer eğitim kurumlarından da yardım kampanyaları başlatmalarını istedi.

Türkiye’ye ikinci bir mobil hastanenin gönderilmesi için hazırlıkların tamamlandığını belirten Şerif, "Türkiye 2005 depremi, 2010 ve 2022’deki sellerde hep bizim yanımızda durdu. İslamabad elinden ne gelirse yapacak.” açıklamasını yaptı.

Okullarda kampanya başlatıldı

Ulusal basındaki haberlere göre, Eğitim Bakanı Rana Tanvir Hüseyin, Başbakan Şerif’in talimatının ardından okullarda bağış kampanyası başlatılmasına yönelik kararı imzaladı.

Bakan Hüseyin, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin yaraları sarılana kadar kampanyanın süreceğini açıkladı.

Eğitim Bakanlığından Dr. Gulam Ali Mallah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk olarak bugün İslamabad’da 5 okulda başlatılan yardım kampanyasının ülke geneline yayılacağını söyledi.

Bugün düzenlenen kampanyada öğretmen ve öğrenciler, okullarda oluşturulan bağış kutuları aracılığıyla Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere destek oldu.

Öte yandan, Pencap Üniversitesi, Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (NUST) ve Mazen Okullarında da Türkiye'ye destek kampanyaları sürüyor.