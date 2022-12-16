Pakistan'da üç grup daha İslamabad yönetimine karşı savaşan TTP'ye katıldı

Pakistan'daki silahlı gruplar Pakistan Talibanı'na (TTP) katılım sağlamaya devam ediyor.

Son olarak İslamabad yönetimine karşı savaşan 3 grubun daha TTP'ye katıldığı ifade edildi.

TTP tarafından yapılan açıklamada söz konusu grupların Pakistan Talibanı'na katıldığı doğrulanırken Afganistan sınırındaki kabile bölgelerinden Kurram'dan Ahmed, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Lakki Mervat bölgesinden Saidullah ve Kuzey Veziristan'dan Jameel Madakhel isimli liderlerin yönetimindeki grupların TTP lideri Müftü Nur Veli Mesud'a bağlılık yemini ettiği duyuruldu.

Pakistan Talibani lideri Mesud, kısa bir süre önce Mepa News'e verdiği bir röportajda silahlı grupların sürekli olarak TTP'ye katıldığını belirtmişti.

Son olarak, Pakistan'ın kontrolü altında bulunan Belucistan bölgesinde varlık gösteren Eslem Beluç komutasındaki cihat yanlısı bir grubun TTP'ye katıldığı açıklanmıştı.

Öte yandan TTP, kasım ayı sonlarında ülke genelinde saldırıya geçeceği sinyalini vermişti.

Kaynak: Mepa News