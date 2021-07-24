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Pakistan'da uçağa binmek isteyen aşı olmak zorunda

Pakistan'ın yurt içi hava yolu seyahatleri için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını mecbur tuttuğu bildirildi.

Asya 24.07.2021, 18:12
Pakistan'da uçağa binmek isteyen aşı olmak zorunda

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamada, 1 Ağustos’tan itibaren yurt içi uçuşlarda Kovid-19 aşı sertifikasının gösterilmesinin zorunlu olacağı belirtildi.

Açıklamada, herhangi bir sorun yaşamamaları için vatandaşlardan Kovid-19 aşısı olmaları talep edildi.

Pakistan'da uzun süredir düşüş eğiliminde olan günlük vaka sayıları yeniden artışa geçmiş, bu durum ülkede salgının 4'üncü dalgasının başladığı şeklinde yorumlanmıştı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 1875’e ulaşırken, salgın nedeniyle 22 bin 971 kişi hayatını kaybetti.

AA

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#pakistan #aşı
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