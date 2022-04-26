Pakistan'da üniversitede patlama: 4 kişi hayatını kaybetti

Geo News televizyonundaki habere göre, üniversite kampüsü içerisinde Konfüçyüs Enstitüsü yakınında bir patlama meydana geldi.

Patlamada, aralarında Konfüçyüs Enstitüsü Direktörü Huang Guiping'de bulunduğu üçü Çinli, biri Pakistanlı dört kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralılardan dördünün Çin vatandaşı olduğunu aktardı.

Karaçi Emniyet Müdürü Gulam Nabi Memon, ilk soruşturma raporlarının olayın intihar saldırısı olduğunu gösterdiğini belirtti.

Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, saldırının kadın intihar eylemcisi tarafından yapıldığını belirterek sorumluluğu üstlendi.

Belucistan'da çeşitli örgütler, İslamabad'dan daha fazla özerklik ve bölgenin doğal kaynaklarından daha çok pay talep ediyor. Bu kapsamda bölge uzun süredir düşük çaplı ayaklanmalara sahne oldu.

Pakistan'da çok sayıda Çinli yaşıyor ve çalışıyor. Bu kişilerin çoğu Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru projesinin hayata geçirilmesinde rol oynuyor.

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni, Pakistan'ı kuzeydoğu-güneybatı yönünde katederek Gwadar ve Karaçi limanlarıyla Umman Denizi'ne bağlamayı amaçlayan "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru" (CPEC) projesi, Kuşak ve Yol Girişimi'nin kalbinde yer alıyor.

Proje kapsamında kara yolu projeleri, liman ve serbest bölge inşaatları yürütülüyor. Projelerin Pakistan'ı Çin imalat ürünlerinin dünyaya taşınması konusunda kilit bir lojistik üssü haline getirmesi hedefleniyor.