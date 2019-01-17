Pakistan'daki Afgan göçmenlerin umudu İmran Han

Pakistan, bazıları 1979 Sovyet istilası zamanında Afganistan'dan kaçan tahmini 2,4 milyon kayıtlı ve belgesiz Afgan uyruklu insana ev sahipliği yapan, dünyadaki en büyük mülteci barındıran ülkelerinden biri. Fakat pek çoğu, militanlık suçlamasıyla Afganistan'a geri gönderileceğinden korkuyor.

Pakistan anayasasına göre, 1951'den sonra ülkede doğan herkes vatandaşlık hakkına sahip.

Birleşmiş Milletler, Pakistan'da mülteci olarak kayıtlı 1,4 milyon Afgan olduğunu ve yüzde 74'ünün orada doğduğunu tahmin ediyor.

Birçoğu kamplarda yaşamakta, diğerleri Pakistan şehirlerinde kendileri için yeni hayatlar kurmuş durumda. Evlenip yuva kurmuş çocuklarını yetiştiriyor ve kendi işyerlerinde geçimlerini sağlıyor. Çocukları Pakistan dışında bir ülke tanımıyor.

2016'da Pakistan'dan Afganistan'a zorla geri gönderilen bir dalga sonrası insani bir krizden korkuluyordu. Başbakan İmran Han'ın, “Amerika'da doğduğunda Amerikan pasaportunu alıyorsunuz… öyleyse neden burada değilsiniz? Onlar için ne kadar acımasız ” yorumu Afgan göçmenler için umut oldu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net