Pakistan'daki gerilimde son durum

Pakistan'da İmran Han ile hükümet arasındaki sürtüşmenin neden olduğu gerilim devam ediyor.

Lahor Yüksek Mahkemesi, yargılandığı davanın duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı verilen eski Başbakan İmran Han'ın gözaltına alınması için polisin başlattığı operasyonun bir gün daha durdurulmasına karar verdi.



Ulusal basındaki haberlere göre, Lahor Yüksek Mahkemesi, hükümetin ve güvenlik güçlerinin yarına kadar operasyonu durdurması kararı aldı.

Mahkeme, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han'ın 19 Mart’ta Lahor’da düzenleyeceği mitingin durdurulmasına karar verirken, hükümetten ve muhalefetten meseleyi müzakere ile çözmesini istedi.

Öte yandan, İslamabad'daki alt mahkeme yargıcı Zafer İkbal, Han'ın mahkemeye çıkması durumunda tutuklama kararının askıya alınacağını belirtti.

Dün, Lahor Yüksek Mahkemesi, Han'ın gözaltına alınması için polisin başlattığı operasyonun bugün saat 10.00’a kadar durdurulmasına karar vermişti.

Han'ın destekçileri, konutunun çevresinde hazırlık yapıyor

PTI lideri Han'ın taraftarları, olası gözaltı operasyonuna karşı liderlerinin Lahor'daki evinin çevresinde hazırlık yapıyor.

Han'ın Zaman Park bölgesindeki konutuna açılan yollara konteyner yerleştiren PTI destekçileri, kum torbalarıyla da barikatlar oluşturuyor.

Gözaltına alınamamıştı

Polisin, Han’ı gözaltına almak için 14 mart'ta başlattığı operasyon sonucu PTI taraftarları ile emniyet mensupları arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Polis ve paramiliter birlikler, İmran Han’ı gözaltına alamamıştı.

Olaylarda 60'tan fazla polis yaralanmış, 15 gösterici gözaltına alınmıştı.

İmran Han hükümeti Nisan 2022'de düşmüştü

Pakistan'da, parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede, 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.